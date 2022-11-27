Кузнецова сообщила о падении рождаемости в России

Рождаемость в России с января по сентябрь этого года снизилась на 6,5%. Об этом в воскресенье сообщила зампред Госдумы, глава комиссии "Единой России" по защите семьи и детства Анна Кузнецова в своем видеообращении к участникам Всероссийского женского форума, который проходит в храме Христа Спасителя в Москве.

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"Мы видим, что по итогам девяти месяцев этого года рождаемость уменьшилась уже на 6,5%", - сказала Кузнецова.

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Она добавила, что на каждые 10 браков сейчас приходится 7 разводов, и соотношение в последние годы остается примерно одинаковым.

Кузнецова напомнила, что при партийной комиссии по поддержке материнства и детства создана специальная группа по демографии.

"Сейчас мы работаем над различными инициативами по основным направлениям: это совершенствование мер поддержки семей с детьми, развитие семейной инфраструктуры и укрепление семейных ценностей, среди них - закрепление на федеральном уровне статуса многодетной семьи, поддержка молодых, студенческих семей", - сказала депутат.

По ее словам, некоторые инициативы уже реализованы, например, создаются семейные многофункциональные центры, благодаря которым поддержка для семей становится доступной.

Кузнецова приветствовала участниц Всероссийского женского форума, отметив, что "сегодняшняя встреча объединила представителей духовенства, власти, научного сообщества, руководителей общественных организаций. Тех, кто посвятил себя делу защиты традиционных семейных ценностей во имя нашей страны, ради будущего наших детей".

Она подчеркнула, что сегодня Россия сталкивается с новыми вызовами, но это только подтверждает важность выбранного пути. "Ценности крепкой семьи, брака, многодетности, уважения к старшим - то, что делает нас сильными, создает основу для благополучия наших детей и государства. Мы видим какие приоритеты расставляет сегодня руководство нашей страны, сохранение традиционных ценностей должно стать стратегическим курсом нашей страны", - подчеркнула Анна Кузнецова.