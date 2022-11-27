Байден заглянул в окно к маленьким детям во время рабочей поездки

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заглянул в окно к девочкам в ходе своего рабочего визита на остров Нантакет у восточного побережья Северной Америки. Об этом сообщает New York Post.
После того, как удивленные дети увидели главу Белого дома в своем окне, они сделали совместное селфи.
Президент подошел к витрине магазина и улыбнулся для нескольких фотографий.
После этого снимки с 46-м президентом США были опубликованы в соцсети.
В комментариях люди провели параллель с фильмом «Тишина» (2016) режиссера Майка Флэнегана, подчеркнув, что Байдену не следовало пугать девочек.
Некоторые комментаторы назвали фото «жуткими».
Журналистка DC Patriot Минди Робинсон обратила внимание, что данная ситуация была схожа с «фильмом ужасов».
Ранее Байден сообщил, что результаты планового медосмотра получит до конца 2022 года.