В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
46 минут назад

Байден заглянул в окно к маленьким детям во время рабочей поездки

Газета.Ru

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заглянул в окно к девочкам в ходе своего рабочего визита на остров Нантакет у восточного побережья Северной Америки. Об этом сообщает New York Post.

После того, как удивленные дети увидели главу Белого дома в своем окне, они сделали совместное селфи.

Президент подошел к витрине магазина и улыбнулся для нескольких фотографий.

После этого снимки с 46-м президентом США были опубликованы в соцсети.

В комментариях люди провели параллель с фильмом «Тишина» (2016) режиссера Майка Флэнегана, подчеркнув, что Байдену не следовало пугать девочек.

соцсети

Некоторые комментаторы назвали фото «жуткими».

Журналистка DC Patriot Минди Робинсон обратила внимание, что данная ситуация была схожа с «фильмом ужасов».

Ранее Байден сообщил, что результаты планового медосмотра получит до конца 2022 года.

Общество,Видео,Минди Робинсон,Майк Флэнеган,Джозеф Байден,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители