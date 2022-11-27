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1 час назад

В России в 2022 году зарегистрировали 59 случаев конго-крымской лихорадки

ТАСС

Специалисты зафиксировали в России за неполный 2022 год 59 случаев заболеваемости конго-крымской геморрагической лихорадкой (ККГЛ), в прошлом году их число составило 49. Об этом ТАСС в воскресенье сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

В РФ в 2022 году зарегистрировали 59 случаев конго-крымской лихорадки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее газета "Южная Осетия" сообщила о росте числа пациентов, обращающихся за помощью из-за укусов клещей. В беседе с изданием главный внештатный специалист Министерства здравоохранения и социального развития республики по инфекционным болезням Элеонора Джиоева выразила озабоченность из-за появления и возможного распространения на территории боррелиоза и конго-крымской геморрагической лихорадки.

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"Крымская геморрагическая лихорадка в широтах ниже 50-й параллели северной широты - явление неудивительное. В этих широтах складываются благоприятные климатические условия для обитания клещей рода Hyalomma - основных переносчиков и резервуаров инфекции, а также для репликации в них вируса - возбудителя этой инфекции. Заболевание является эндемичным для южных регионов России. В прошлом году, например, зарегистрировано 49 случаев инфекции, в этом году известно о 59", - сказала она.

Эксперт подчеркнула, что "никакой экстраординарной ситуации в Республике Южная Осетия нет". "Есть повышенная осведомленность медиков и населения, осуществляются необходимые лабораторные исследования, проводятся профилактические мероприятия. Безусловно, это отражается и на улучшении диагностики этих болезней", - заметила она.

По официальным данным, в 2022 году в Южной Осетии был диагностирован один подтвержденный случай заболевания. Сейчас есть возможность для его лабораторной диагностики, повышаются осведомленность медиков и настороженность населения, отметила эксперт. "Специалисты Ставропольского НИПЧИ (научно-исследовательский противочумный институт - прим. ТАСС) Роспотребнадзора на постоянной основе сотрудничают со специалистами в Республике Южная Осетия и выезжают для оказания практической помощи. Ситуация по инфекциям, передающимся клещами, находится на постоянном строгом контроле Роспотребнадзора", - уточнила Пшеничная.

Как сообщали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, вирус ККГЛ передается человеку через укус клеща, а также при контакте с зараженными вирусом тканями раздавленного клеща, кровью или тканями больных животного или человека.

Общество,Роспотребнадзор,
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