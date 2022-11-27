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1 час назад

Дачникам напомнили о штрафах за неубранный снег

Lenta.ruиещё 1

Собственники дач в СНТ, ДНТ и прочих товариществах несут ответственность за чистоту и порядок на объекте, в том числе и за своевременную уборку снега. В случае несоблюдения правил им может грозить наказание в виде штрафа. Об этом рассказала адвокат Елена Кудерко. Ее слова приводит агентство «Прайм».

Дачникам напомнили о штрафах за неубранный снег
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам эксперта, обязанность уборки снега относится к противопожарным мерам. За ее неисполнение владельцев участков может ждать штраф от 100 000 рублей. Суровость наказания объясняется тем, что не расчищенные дороги могут помешать работе экстренных служб, которые не смогут приехать на вызов.

Отмечается, что штраф будет распределен между всеми садоводами и включен в состав дополнительных взносов. Если же соответствующий вопрос не выносился на общее собрание, отвечать может только председатель товарищества.

Ранее россиянам назвали способы обезопасить дачный участок от краж зимой. В числе рекомендаций экспертов — отказ от найма строителей по объявлению.

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