Российского композитора номинировали на "Грэмми"

Национальная академия искусства и науки звукозаписи США опубликовала список участников премии «Грэмми», где в числе претендентов на награду в номинации «Лучшая современная классическая композиция» значится произведение «Гнев Божий» советского и российского композитора Софьи Губайдулиной в исполнении оркестра Гевандхауза. Соответствующий список есть на сайте «Грэмми».

Ранее сообщалось, что трек I'm Good (Blue) Дэвида Гетты и Биби Рексы получил номинацию «Грэмми» в номинации «Лучшая электронная/танцевальная запись», согласно информации на официальном сайте премии. Сопродюсером трека стал россиянин Тимофей Резников, который начинал свою карьеру в России, работал аранжировщиком на радио, после музыкальное образование в Бельгии, где изучал фортепиано и электроакустическую музыку.