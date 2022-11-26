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12 минут назад

Российского композитора Софию Губайдулину номинировали на "Грэмми"

Газета.Ru

Национальная академия искусства и науки звукозаписи США опубликовала список участников премии «Грэмми», где в числе претендентов на награду в номинации «Лучшая современная классическая композиция» значится произведение «Гнев Божий» советского и российского композитора Софьи Губайдулиной в исполнении оркестра Гевандхауза. Соответствующий список есть на сайте «Грэмми».

Российского композитора номинировали на "Грэмми"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Церемония награждения пройдет 5 февраля 2023 года в Лос-Анджелесе.

Ранее сообщалось, что трек I'm Good (Blue) Дэвида Гетты и Биби Рексы получил номинацию «Грэмми» в номинации «Лучшая электронная/танцевальная запись», согласно информации на официальном сайте премии. Сопродюсером трека стал россиянин Тимофей Резников, который начинал свою карьеру в России, работал аранжировщиком на радио, после музыкальное образование в Бельгии, где изучал фортепиано и электроакустическую музыку.

Общество,Дэвид Гетта,София Губайдулина,
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