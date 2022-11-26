В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
16 минут назад

Скончался следователь, который в СССР расследовал «сочинское» и «хлопковое» дела

Илья Родин

Легендарный советский следователь Владимир Калиниченко скончался на 75-м году жизни, сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Умер расследовавший «сочинское» и «хлопковое» дела следователь
Фото: t.me/Hinshtein/3159t.me/Hinshtein/3159

«Я хорошо знал Владимира Ивановича. Это был очень чистый и «штучный» человек, настоящий пример того, каким должен быть честный следователь», - подчеркнул Хинштейн.

Владимир Калиниченко родился в Харькове в декабре 1947 года. В 1971 году он окончил Харьковский юридический институт, после чего был распределен в прокуратуру Запорожской области УССР. Девять лет спустя он стал следователем по особо важным делам при генеральном прокуроре СССР и проработал на этой должности до 1992 года.

Гдлян и Иванов: в чем обвиняли советских следователей

Получил широкую известность после расследования резонансных уголовных дел («хлопкового» и «сочинского»).

Кроме того, расследовал убийство замначальника секретариата КГБ СССР майора госбезопасности Вячеслава Афанасьева, которое привело к массовым чисткам в МВД.

С 1994 года Калиниченко начал заниматься адвокатской практикой. В 2008 году ему присвоили звание «Почетный адвокат России».

Общество,Владимир Калиниченко,Александр Хинштейн,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители