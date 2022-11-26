Умер расследовавший «сочинское» и «хлопковое» дела следователь

Легендарный советский следователь Владимир Калиниченко скончался на 75-м году жизни, сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
«Я хорошо знал Владимира Ивановича. Это был очень чистый и «штучный» человек, настоящий пример того, каким должен быть честный следователь», - подчеркнул Хинштейн.
Владимир Калиниченко родился в Харькове в декабре 1947 года. В 1971 году он окончил Харьковский юридический институт, после чего был распределен в прокуратуру Запорожской области УССР. Девять лет спустя он стал следователем по особо важным делам при генеральном прокуроре СССР и проработал на этой должности до 1992 года.
Получил широкую известность после расследования резонансных уголовных дел («хлопкового» и «сочинского»).
Кроме того, расследовал убийство замначальника секретариата КГБ СССР майора госбезопасности Вячеслава Афанасьева, которое привело к массовым чисткам в МВД.
С 1994 года Калиниченко начал заниматься адвокатской практикой. В 2008 году ему присвоили звание «Почетный адвокат России».