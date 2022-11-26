Умер расследовавший «сочинское» и «хлопковое» дела следователь

«Я хорошо знал Владимира Ивановича. Это был очень чистый и «штучный» человек, настоящий пример того, каким должен быть честный следователь», - подчеркнул Хинштейн.

Владимир Калиниченко родился в Харькове в декабре 1947 года. В 1971 году он окончил Харьковский юридический институт, после чего был распределен в прокуратуру Запорожской области УССР. Девять лет спустя он стал следователем по особо важным делам при генеральном прокуроре СССР и проработал на этой должности до 1992 года.