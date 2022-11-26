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23 минуты назад

РВИО пообещало учебник о Гиви и Корсе под редакцией Мединского

Илья Родин

В России появится учебник для школьников о героях спецоперации на Украине. В нем расскажут о жизни и подвигах комбата «Сомали» Михаила Толстых (Гиви), молодого десантника Нурмагомеда Гаджимагомедова, пообещал научный директор РВИО Михаил Мягков. Об этом пишет портал Ura.ru.

В школьных учебниках появятся статьи о Гиви и Корсе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в книгу также попадет биография командира артиллерийского подразделения Ольги Качуры (позывной Корса), 28-летнего комбата «Спарта» Владимира Жоги, а также летчиков, танкистов, артиллеристов.

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Кроме того, отдельный раздел может быть посвящен командующим группировками войск.

Михаил Мягков пояснил, что «линейка учебников под редакцией [помощника президента РФ] Владимира Мединского будет содержать темы, касающиеся СВО, давления коллективного Запада на Россию».

По его словам, основное внимание будет уделено подробностям подвигов российских героев. В статьях о командующих будет изложена информация из открытых источников. Работа над книгами будет вестись в тесном контакте с Минобороны РФ.

Учебники о героях спецоперации помогут в правильном воспитании молодого поколения страны, резюмировал Мягков.

Общество,Нурмагомед Гаджимагомедов,Михаил Толстых,Владимир Мединский,Михаил Мягков,Минобороны России,Российское военно-историческое общество,
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