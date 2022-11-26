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1 час назад

Российские матери назвали самую ценную форму поддержки

Мослента

Самые важные правила подготовки к материнству и наиболее ценные формы поддержки молодым матерям назвали россиянки, принявшие участие в исследовании сервиса «СберСтрахование жизни», результаты которого имеются в распоряжении «Газеты.Ru». По мнению большинства из них, лучше всего поддержать женщину с ребенком можно материально.

Российские матери назвали самую ценную форму поддержки
Фото: Александр Казаков / КоммерсантъАлександр Казаков / Коммерсантъ

«Большинство молодых мам (76 процентов) самой ценной формой поддержки назвали деньги. 43 процента признались, что хотели бы получать больше помощи от супруга в воспитании детей, 18 процентов — от дедушек и бабушек. 22 процента довольны распределением обязанностей по уходу за ребенком. 13 процентов респонденток заявили, что отлично справляются самостоятельно, а четыре процента мечтают о няне», — говорится в исследовании.

Россиянки уверены, что перед рождением ребенка заранее нужно заручиться обоюдным согласием супругов стать родителями (68 процентов), проверить здоровье (51 процент), сформировать финансовый резерв (48 процентов) и обзавестись собственной недвижимостью (34 процента). 17 процентов отметили, что важно заранее подумать о помощниках (бабушках, дедушках и нянях).

66 процентов опрошенных женщин отметили, что получают помощь в уходе за ребенком от супруга. Оказалось, что самые заботливые отцы живут в Махачкале (85 процентов), Самаре (84 процента) и Липецке (81 процент). Еще 47 процентов россиянок отметили, что могут рассчитывать на помощь родителей или свекров.

Ранее был назван средний возраст первородящей женщины в Москве. По данным за январь-октябрь 2022 года, столичные жительницы чаще всего впервые становились матерями в возрасте 27 лет.

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