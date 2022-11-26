Тюрьму «Кресты» решили продать

Для продажи здание пенитециарного учреждения передадут госкомпании «Дом.РФ».

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Раньше в бывшем следственном изоляторе планировали сделать арт-кластер с отелями и ресторанами.

Об этом пишет РБК со ссылкой на материалы правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков.

Сейчас комплекс находится в ведении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) — в бессрочном пользовании у колонии-поселения № 8 управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Для его передачи «Дом.РФ» это право будет прекращено, следует из протокола.

Сейчас в госкомпании идет работа по приему объекта, ведется анализ технической документации и изучение инфраструктуры, сообщили в пресс-службе «Дом.РФ».

«Кресты» находятся на земельном участке площадью 4,2 га на набережной Невы, основную его часть занимают два здания следственного изолятора, которые в плане имеют форму крестов. Эту территорию разделят на три участка и основной из них — площадью 3,9 га — передадут «Дом.РФ», следует из протокола. Но госкомпания не получит 0,3 га, на которых находятся в том числе несколько зданий общежитий для надзирателей, фасады которых выходят на набережную в западной части участка.

«Дом.РФ» должен продать землю и здания на ней (часть из них могут снести), следует из протокола. После этого 80% денег, полученных от продажи, госкомпания перечислит федеральному автономному учреждению «Научно-производственное объединение уголовно-исполнительной системы», которое находится в ведении ФСИН.