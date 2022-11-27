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48 минут назад

В РПЦ заявили о необходимости Украине «приклеиться к кому-то»

Lenta.ruиещё 1

Ответственный редактор «Журнала Московской Патриархии», священник Александр Волков отказал Украине в суверенитете. Об этом он заявил в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

В РПЦ заявили о необходимости Украине «приклеиться к кому-то»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его утверждению, «Украина сама по себе — явление, которое не может быть самостоятельным». «Она должна к чему-то примыкать», — сказал представитель Русской православной церкви (РПЦ).

Волков пояснил, что Украина, когда входила в состав Российской империи и СССР, обладала великой культурой, экономикой и людьми. Сегодня же, считает он, Украине «надо к кому-то еще приклеиться, поскольку такова ее сущность».

23 ноября стало известно, что в Верховную раду Украины внесли законопроект о запрете деятельности РПЦ на территории страны. По словам депутата украинского парламента Ирины Фриз, целью этого проекта является «предотвращение угроз национальной безопасности Украины и обеспечение порядка».

Церковный раскол на Украине произошел в 2018 году. Тогда раскольнические движения — Украинская автокефальная православная церковь и Украинская православная церковь Киевского патриархата — образовали так называемую Православную церковь Украины, не признанную большинством православных церквей мира.

Общество,Ирина Фриз,Александр Волков,Верховная Рада,РПЦ,
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