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1 час назад

Кадыров сделал селфи с Путиным через стол

Газета.Ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале фотографию с президентом России Владимиром Путиным после рабочей встречи с главой государства, которая состоялась вечером 25 ноября.

Кадыров сделал селфи с Путиным через стол
Фото: Kadyrov_95/TelegramKadyrov_95/Telegram

Как рассказал Кадыров, на встрече с президентом они обсудили вопросы участия чеченских подразделений в спецоперации на Украине.

По его словам, он доложил Путину об успешном укомплектовании в Чечне новых подразделений Минобороны РФ и Росгвардии бойцами, имеющими опыт участия в боевых действиях. Кроме того, он доложил главнокомандующему о снабжении подразделений, оснащенности техникой, тактических возможностях.

«Владимир Владимирович в ходе диалога отметил большой вклад региона в проведение СВО, в частности, достижения наших бойцов на передовой, их боевой настрой и опыт, комплектование военных подразделений и подготовку добровольческих отрядов», — написал глава Чечни.

Путин анонсировал встречу с Кадыровым

Президент России, как добавил Кадыров, также отметил, что в настоящее Россия является страной «сплоченных патриотов, которая справляется с западными нападками как единая большая и дружная семья», а также поблагодарил военных за самоотверженность и успехи на передовой.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Путин в ходе встрече передал Кадырову добрые слова от домохозяйки из Чечни Жарадат Агуевой, которая приняла участие в общении с президентом в рамках его встречи с матерями военных, участвующих в специальной военной операции на Украине.

Общество,Дмитрий Песков,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,Минобороны России,Росгвардия,
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