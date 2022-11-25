Грета Тунберг подала в суд на Швецию

«Сегодня Черная пятница – идеальный день, чтобы подать в суд на государство за его недостаточную климатическую политику. Вот что мы сделали. До встречи в суде!», – написала Тунберг в своих социальных сетях.

Она также уточнила, что вместе с ней в качестве истцов выступили 635 детей, подростков и молодых людей. Все они являются участниками экологического движения Aurora. Организация требует признать политику Швеции в области климата неэффективной и губительной. На сайте организации Aurora сказано, что «шведское правительство не рассматривает климатический кризис как кризис» и «даже неадекватные климатические цели не выполняются». Отдельно в сообщении заострили внимание на том, что утвержденные властями климатические цели не учитывают такой важный показатель, как объемы выбросов.