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26 минут назад

Грета Тунберг подала в суд на Швецию

Елена Прошина

Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг подала судебный иск против своей страны из-за политики властей в области климата. Об этом сообщает Dagens Nyheter.

Грета Тунберг подала в суд на Швецию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Сегодня Черная пятница – идеальный день, чтобы подать в суд на государство за его недостаточную климатическую политику. Вот что мы сделали. До встречи в суде!», – написала Тунберг в своих социальных сетях.

Она также уточнила, что вместе с ней в качестве истцов выступили 635 детей, подростков и молодых людей. Все они являются участниками экологического движения Aurora. Организация требует признать политику Швеции в области климата неэффективной и губительной. На сайте организации Aurora сказано, что «шведское правительство не рассматривает климатический кризис как кризис» и «даже неадекватные климатические цели не выполняются». Отдельно в сообщении заострили внимание на том, что утвержденные властями климатические цели не учитывают такой важный показатель, как объемы выбросов.

Грета Тунберг выступила против вступления Швеции в НАТО

Позицию активистов прояснила 23-летняя участница движения Ида Эдлинг.

«Если климатические меры государства не работают сейчас, они угрожают нашим правам в будущем. Это юридическое обязательство, за которое государство может нести юридическую ответственность. Вот почему мы подаем на них в суд», – рассказала Эдлинг.

Отмечается, что подобные иски уже подавали в других странах Европы, а в Германии и Нидерландах активисты даже смогли выиграть суды против властей. Суд обязал правительства обеих стран скорректировать цели в борьбе с изменениями климата.

Ранее Грета Тунберг призвала бороться с капитализмом, чтобы спасти планету.

Общество,В мире,Грета Тунберг,НАТО,
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