Путин заговорил с матерями участников СВО о «десятках» гендеров

Президент отметил, что на Западе гендеры «десятками измеряют» и якобы стерлись классические понятия мамы и папы. Вместо этого в ходу термины «родитель № 1» и «родитель № 2».

«Что, какие там трансформаторы (имеется в виду — трансгендерные персоны — прим. «Ленты.ру»), я даже не понимаю, о чем они говорят. Но это совсем не наша культура, это совсем другой код какой-то», — заявил Путин.

Также на этой встрече Путин рассказал матерям солдат о фейках в интернете. По словам российского президента, «жизнь сложнее и многообразнее, чем то, что показывают на экранах телевизора или даже в интернете». Он отметил, что информации в интернете доверять не стоит, и напомнил, что информацию тоже можно использовать в качестве оружия.