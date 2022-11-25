В России отреагировали на призыв к дерусификации Бишкека

«Впереди столетие образования СССР. Киргизия была одной из тех Республик, которые существовали в рамках СССР. В этом смысле сохранение советских названий — это сохранение памяти о тех поколениях советских людей, которые участвовали в социалистическом строительстве, строили мощные заводы, обустраивали свою жизнь, свою территорию. Так что это тупик, вне зависимости от того, где бы это не происходило», — сказал Новиков.