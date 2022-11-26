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1 час назад

В России за сутки выявили 6 088 случаев заражения коронавирусом

ТАССиещё 4

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 6 088, летальных исходов из-за ковида - на 53. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В России за сутки выявили 6 088 случаев заражения коронавирусом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Днем ранее в стране зарегистрировали 5 992 случая заражения и 56 смертей, всего с начала пандемии - 21 568 846 и 391 789 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 5 088 против 5 337 днем ранее, до 20 977 854.

За сутки в России госпитализировали 1 321 заболевшего против 1 255 днем ранее (рост на 5,3%). Число госпитализаций увеличилось в 38 регионах и уменьшилось также в 38, в 9 ситуация не изменилась.

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