Ректор ВГИКа Малышев ответил на сообщения о своей госпитализации

Информацию о тяжелом состоянии он опроверг. «Слухи о моей тяжелой болезни несколько преувеличены, я вполне здоров, работаю», — заверил он.

О том, что Малышев госпитализирован в Москве с коронавирусом, ранее сообщил Telegram-канал Mash. В издании рассказали, что искусствовед якобы находится в состоянии средней тяжести в клинике после того, как несколько дней назад почувствовал себя плохо. Утверждалось, что у ректора высокая температура и он принимает противовирусные препараты.