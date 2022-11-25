В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 60.39EUR 62.78
Войти в почту
2 часа назад

Ректор ВГИКа Малышев: слухи о моей тяжелой болезни несколько преувеличены

Газета.Ruиещё 1

Ректор ВГИКа Владимир Малышев ответил на сообщения о своей госпитализации. Его слова приводит РИА Новости.

Ректор ВГИКа Малышев ответил на сообщения о своей госпитализации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Информацию о тяжелом состоянии он опроверг. «Слухи о моей тяжелой болезни несколько преувеличены, я вполне здоров, работаю», — заверил он.

Президент Ассоциации учебных заведений искусства и культуры Владимир Малышев является ректором Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова с 2007 года.

О том, что Малышев госпитализирован в Москве с коронавирусом, ранее сообщил Telegram-канал Mash. В издании рассказали, что искусствовед якобы находится в состоянии средней тяжести в клинике после того, как несколько дней назад почувствовал себя плохо. Утверждалось, что у ректора высокая температура и он принимает противовирусные препараты.

Общество,Владимир Малышев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители