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52 минуты назад

Интернет-магазины начали маркировать книги с упоминанием ЛГБТ

Елена Прошина

Интернет-магазины начали помечать книги, в которых описаны нетрадиционные отношения. Теперь такая продукция продается, как товары для взрослых. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.

Интернет-магазины в России начали маркировать книги с упоминанием ЛГБТ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

24 ноября Госдума РФ в третьем чтении приняла законопроект о введении административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола.

Сразу после этого интернет-магазины пометили книги, где фигурируют нетрадиционные отношения, как издания для взрослых.

Ранее в сервисе «ЛитРес» сообщили, что готовы снять с продажи книги, которые попадают под действие закона о запрете пропаганды ЛГБТ. Однако, чтобы это сделать требуются разъяснения властей о критериях отнесения произведений к этой категории. По словам директора департамента по развитию контента «ЛитРес» Евгения Селиванова, пока у компании есть только формальные критерии — жанры и теги, которыми маркируется контент, содержащий упоминания ЛГБТ.

Напомним, принятый закон запрещает пропаганду ЛГБТ, трансгендерности и педофилии в Интернете, в том числе и в компьютерных играх, в СМИ, в книгах, в аудиовизуальных сервисах, в кинематографе и в рекламе. Под запрет также подпадает продажа товаров, которые содержат запрещенную информацию.

Уточняется, что сайты, нарушающие эти нормы, будут вноситься в реестр запрещенных. Теперь за пропаганду педофилии грозит штраф до 800 тысяч рублей для граждан и 10 миллионов рублей для юрлиц.

Общество,Евгений Селиванов,Госдума,
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