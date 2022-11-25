Интернет-магазины в России начали маркировать книги с упоминанием ЛГБТ

Интернет-магазины начали помечать книги, в которых описаны нетрадиционные отношения. Теперь такая продукция продается, как товары для взрослых. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.

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24 ноября Госдума РФ в третьем чтении приняла законопроект о введении административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола.

Сразу после этого интернет-магазины пометили книги, где фигурируют нетрадиционные отношения, как издания для взрослых.

Ранее в сервисе «ЛитРес» сообщили, что готовы снять с продажи книги, которые попадают под действие закона о запрете пропаганды ЛГБТ. Однако, чтобы это сделать требуются разъяснения властей о критериях отнесения произведений к этой категории. По словам директора департамента по развитию контента «ЛитРес» Евгения Селиванова, пока у компании есть только формальные критерии — жанры и теги, которыми маркируется контент, содержащий упоминания ЛГБТ.

Напомним, принятый закон запрещает пропаганду ЛГБТ, трансгендерности и педофилии в Интернете, в том числе и в компьютерных играх, в СМИ, в книгах, в аудиовизуальных сервисах, в кинематографе и в рекламе. Под запрет также подпадает продажа товаров, которые содержат запрещенную информацию.