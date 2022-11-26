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1 час назад

Умерла артистка Омского музыкального театра Наталья Сергеева

Газета.Ruиещё 2

Советская и российская певица Наталья Сергеева умерла в возрасте 64 лет. Об этом сообщается на странице «ВКонтакте» Омского музыкального театра, в хоре которого артистка прослужила более 40 лет.

Умерла артистка Омского музыкального театра Наталья Сергеева
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Наталья Владимировна пришла в коллектив театра, когда происходил его переход от статуса Театра музыкальной комедии к современному, принимала участие в первых оперных постановках, ни один спектакль в жанре оперы или оперетты не проходил без ее участия», — написали коллеги Сергеевой.

Они добавили, что прощание с артисткой состоится в понедельник, 28 ноября. Причина смерти не уточняется.

Общество,Наталья Сергеева,
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