Умерла артистка Омского музыкального театра Наталья Сергеева

«Наталья Владимировна пришла в коллектив театра, когда происходил его переход от статуса Театра музыкальной комедии к современному, принимала участие в первых оперных постановках, ни один спектакль в жанре оперы или оперетты не проходил без ее участия», — написали коллеги Сергеевой.