Военкор Пегов получил от президента Путина орден Мужества

Военный корреспондент Семен Пегов был отмечен президентом РФ Владимиром Путиным орденом Мужества «за мужество, отвагу и самоотверженность при выполнении профессионального долга», сообщили в кремлевской пресс-службе.
В сообщении уточняется, что награда была присвоена «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении профессионального долга».
Добавляется, что главой государства был подписан соответствующий указ.
3 августа российский военный корреспондент телеканала RT Андрей Филатов был ранен осколком украинского снаряда под Авдеевкой.
В конце октября журналист был ранен в ногу и отправлен в больницу в состоянии средней тяжести, где его прооперировали. После реабилитации он вернулся к работе в зону проведения специальной военной операции.