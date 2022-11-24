Военкор Пегов получил от президента Путина орден Мужества

Военный корреспондент Семен Пегов был отмечен президентом РФ Владимиром Путиным орденом Мужества «за мужество, отвагу и самоотверженность при выполнении профессионального долга», сообщили в кремлевской пресс-службе .

В сообщении уточняется, что награда была присвоена «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении профессионального долга».

В конце октября журналист был ранен в ногу и отправлен в больницу в состоянии средней тяжести, где его прооперировали. После реабилитации он вернулся к работе в зону проведения специальной военной операции.