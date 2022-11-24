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3 часа назад

Военкор Пегов получил от президента Путина орден Мужества

Газета.Ruиещё 4

Военный корреспондент Семен Пегов был отмечен президентом РФ Владимиром Путиным орденом Мужества «за мужество, отвагу и самоотверженность при выполнении профессионального долга», сообщили в кремлевской пресс-службе.

Военкор Пегов получил от президента Путина орден Мужества
Фото: газета.ругазета.ру

В сообщении уточняется, что награда была присвоена «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении профессионального долга».

Добавляется, что главой государства был подписан соответствующий указ.

3 августа российский военный корреспондент телеканала RT Андрей Филатов был ранен осколком украинского снаряда под Авдеевкой.

В конце октября журналист был ранен в ногу и отправлен в больницу в состоянии средней тяжести, где его прооперировали. После реабилитации он вернулся к работе в зону проведения специальной военной операции.

Общество,Политика,Армия,Семен Пегов,Андрей Филатов,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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