В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
2 часа назад

Мурашко предупредил об активном распространении свиного гриппа в текущем сезоне

RT на русскомиещё 5

Активность свиного гриппа H1N1 нарастает в текущем сезоне, вместе с ним распространяются риносинцитиальный вирус и аденовирусная инфекция, предупредил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Мурашко предупредил о распространении свиного гриппа в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом он сказал на Армянско-Российском форуме по здравоохранению.

«Поэтому профилактическое направление — вакцинация против гриппа, против ковид-инфекции, против пневмококковой инфекции — всё это имеет значение», — цитирует его РИА Новости.

Министр посоветовал людям, которые ещё не сделали прививку от гриппа, пройти эту процедуру. Тем, кто прививался от коронавируса более шести месяцев назад, Мурашко напомнил о необходимости ревакцинироваться.

Он подчеркнул, что сегодня уже применяется интраназальная вакцина «Спутник», при этом она действует и против аденовирусной инфекции.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России активизировался эпидемический процесс по коронавирусу, гриппу и другим острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ).

Общество,Михаил Мурашко,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители