Мурашко предупредил о распространении свиного гриппа в РФ

Активность свиного гриппа H1N1 нарастает в текущем сезоне, вместе с ним распространяются риносинцитиальный вирус и аденовирусная инфекция, предупредил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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Об этом он сказал на Армянско-Российском форуме по здравоохранению.

«Поэтому профилактическое направление — вакцинация против гриппа, против ковид-инфекции, против пневмококковой инфекции — всё это имеет значение», — цитирует его РИА Новости.

Министр посоветовал людям, которые ещё не сделали прививку от гриппа, пройти эту процедуру. Тем, кто прививался от коронавируса более шести месяцев назад, Мурашко напомнил о необходимости ревакцинироваться.

Он подчеркнул, что сегодня уже применяется интраназальная вакцина «Спутник», при этом она действует и против аденовирусной инфекции.