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1 час назад

Хинштейн: запрет ЛГБТ-пропаганды распространится на ранее опубликованные материалы

Газета.Ruиещё 1

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил в эфире интервью Дума ТВ, что закон о запрете ЛГБТ-пропаганды не будет иметь обратной силы, однако под его действие будут попадать материалы, опубликованные до его вступления в силу.

Запрет ЛГБТ-пропаганды распространится на ранее опубликованные материалы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Он (закон. — «Газета.Ru») не будет иметь обратной силы <...> Но, безусловно, те материалы, которые были размещены до вступления в закон, если они остаются, они подпадают под его действие», — сказал он.

По словам Хинштейна, ресурс должен будет удалить публикацию после того, как того потребует Роскомнадзор. В противном случае СМИ будет привлечено к ответственности.

Депутат добавил, что данный закон вступит в силу со дня опубликования.

Общество,Александр Хинштейн,Роскомнадзор,Госдума,
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