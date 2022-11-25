Запрет ЛГБТ-пропаганды распространится на ранее опубликованные материалы

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил в эфире интервью Дума ТВ, что закон о запрете ЛГБТ-пропаганды не будет иметь обратной силы, однако под его действие будут попадать материалы, опубликованные до его вступления в силу.
«Он (закон. — «Газета.Ru») не будет иметь обратной силы <...> Но, безусловно, те материалы, которые были размещены до вступления в закон, если они остаются, они подпадают под его действие», — сказал он.
По словам Хинштейна, ресурс должен будет удалить публикацию после того, как того потребует Роскомнадзор. В противном случае СМИ будет привлечено к ответственности.
Депутат добавил, что данный закон вступит в силу со дня опубликования.