Хаматову признали актрисой года в Латвии

21 марта стало известно, что Хаматова уехала из России вместе с детьми. В интервью Екатерине Гордеевой актриса рассказала, что во время начала спецоперации РФ по денацификации Украины она находилась в отпуске в Латвии. Там она хотела «переждать» события, однако после приняла решение об эмиграции.

После этого актриса стала регулярно выступать с резкой критикой действий России на Украине. Кроме того, она негативно высказалась о своем звании народной артистки РФ, назвав его «бредятиной и советским пережитком». Сейчас Чулпан Хаматова живет в Риге, где ее взяли на работу в Новый Рижский театр. Недавно она жаловалась, что ее доходы значительно упали — если в «Современнике» ей платили по 3,5 тысячи евро за выход на сцену, то в Латвии платят лишь 800 евро за месяц работы.