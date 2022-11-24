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1 час назад

Хаматову признали актрисой года в Латвии

Алиса Селезнёва

Российская актриса Чулпан Хаматова, уехавшая из России после начала специальной военной операции на Украине, стала победителем номинации «Актриса года» на театральной премии «Ночь лицедеев» в Латвии. Информация об этом размещена на сайте мероприятия.

Хаматову признали актрисой года в Латвии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ежегодная церемония вручения театральных наград, организованная Латвийским союзом театральных деятелей, прошла 23 ноября.

Артистка получила награду за участие в моноспектакле под названием Post Scriptum Нового Рижского театра.

21 марта стало известно, что Хаматова уехала из России вместе с детьми. В интервью Екатерине Гордеевой актриса рассказала, что во время начала спецоперации РФ по денацификации Украины она находилась в отпуске в Латвии. Там она хотела «переждать» события, однако после приняла решение об эмиграции.

Писатель Рой отказался работать с Хаматовой

После этого актриса стала регулярно выступать с резкой критикой действий России на Украине. Кроме того, она негативно высказалась о своем звании народной артистки РФ, назвав его «бредятиной и советским пережитком». Сейчас Чулпан Хаматова живет в Риге, где ее взяли на работу в Новый Рижский театр. Недавно она жаловалась, что ее доходы значительно упали — если в «Современнике» ей платили по 3,5 тысячи евро за выход на сцену, то в Латвии платят лишь 800 евро за месяц работы.

Общество,Чулпан Хаматова,Екатерина Гордеева,
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