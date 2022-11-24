Бастрыкина призвали проверить рэпера OG Buda

Общественник из Вологодской области Сергей Городишенин обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, в Генпрокуратуру и Министерство культуры с просьбой проверить рэпера OG Buda. Как сообщает Telegram-канал SHOT, причиной стал его трек «Дает».
Городишенин отметил, что в композиции рэпер сравнивает свой половой акт с изнасилованиями нацистами женщин в Польше. По его мнению, песня затрагивает и ущемляет права жертв насилия, а также память людей, которые пострадали от травли и издевательств нацистов в период Великой Отечественной войны. В конечном счете, песня оскорбляет память «об этой страшной войне».
Напомним, что в сентябре команда экспертов Гражданского комитета России попросила Бастрыкина проверить пародию юмориста Александра Гудкова на клип SHAMAN «Я русский». Они увидели в ролике «попытку унижения чести и достоинства по национальному признаку в адрес русских патриотов».