Россиян предупредили о возможных рисках при нахождении денег

Эксперт пояснил, что в таких ситуациях не следует оставлять находку себе, поскольку это может быть расценено как хищение чужого имущества и повлечь за собой уголовную ответственность. Необходимо, если есть возможность, уведомить о находке ее владельца, либо же стоит обратиться в полицию, указал Аванесов. После того, как нашедший поставит в известность о случившемся правоохранительные органы, он вправе сохранить найденное у себя. Кроме того, если в течение полугода хозяин так и не придет за потерянным, то деньги или вещи может оставить себе человек, обнаруживший их. Он также имеет право на вознаграждение в размере двадцати процентов от утерянной суммы, добавил специалист.