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35 минут назад

Мошенники похитили у россиян почти 4 миллиарда рублей за последнее время

Елена Прошина

В третьем квартале 2022 года мошенники украли у россиян почти 4 миллиарда рублей. Об этом сообщает Центральный Банк России

Мошенники похитили у россиян почти 4 миллиарда рублей за последнее время
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Количество случаев хищения денежных средств у граждан в третьем квартале 2022 года по сравнению с таким же периодом прошлого года снизилось на 10,3%, до 229,8 тысячи», – сообщает ЦБ.

Кроме того, регулятор отметил, что общий размер ущерба вырос на 23,9%. Это почти 4 миллиарда рублей. Согласно имеющимся данным, объем денежных средств, которые были переведены без согласия клиентов, составил 3,973 миллиарда рублей. Для сравнения, за тот же период 2021 года ущерб составлял 3,2 миллиарда рублей.

В сообщении подчёркивается, что доля психологического манипулирования жертвой в процессе хищения выросла до 54,1%. В третьем квартале прошлого года она составляла 41%.

Ранее стало известно, что телефонный мошенник похитил у ростовчанки около 3 миллиона рублей.

Общество,Происшествия,Банк России,
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