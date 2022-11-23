«Нашли на улице с шестью сломанными ребрами»

На днях россияне пришли в шок, когда узнали о смерти звезды советского фильма «А зори здесь тихие» Александра Старостина. Мужчина ушел из жизни на 72-ом году жизни. Дело расследуется, поскольку гибель артиста окутана тайной.

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Дело в том, что Александр Сергеевич не жаловался на здоровье, вел здоровый образ жизни, поэтому люди не верят, что его не стало из-за какой-то внезапно обострившейся болезни. Зато активно ходят слухи о том, что на актера совершили нападение и жестоко избили на улице. Его коллега, заслуженная артистка РСФСР Нина Попова, прокомментировала трагедию:

«Он был найден с шестью сломанными ребрами. Одно ребро в легкое попало. И был в коме».

Об этом сообщает ресурс «Пятый канал«. В ближайшее время эксперты проведут судмедэкспертизу, чтобы разобраться в причине смерти звезды советского кинематографа. Александр Старостин скончался в реанимации, так и не приходя в сознание. Об этом стало известно 21 ноября, поздним вечером.

Россияне скорбят и пишут соболезнования на форумах, посвященных советскому кино: