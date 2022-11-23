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8 часов назад

Бутман попал в Книгу рекордов России, проведя 100 концертов к 100-летию российского джаза

ТАССиещё 1

Народный артист России Игорь Бутман попал в книгу рекордов России - под руководством музыканта состоялось 100 последовательных концертов к 100-летию российского джаза, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе книги.

Бутман попал в Книгу рекордов России
Фото: 

"Я очень рад. Спасибо за доверие. Впереди еще концерты. Мы ценим народную любовь и продолжаем радовать зрителя", - привели в пресс-службе слова Бутмана.

В этом году Фонд Игоря Бутмана при поддержке Фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации совместно с партнерами проводит масштабное празднование 100-летия российского джаза.

Книга рекордов России - проект, целью которого является создание полного информационного банка российских рекордов. Рекорды, установленные людьми, могут быть занесены в книгу только в том случае, если потенциальный рекордсмен являлся гражданином России на момент установления рекорда.

Общество,Игорь Бутман,Минкультуры России,
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