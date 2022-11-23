Народный артист России Игорь Бутман попал в книгу рекордов России - под руководством музыканта состоялось 100 последовательных концертов к 100-летию российского джаза, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе книги.

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"Я очень рад. Спасибо за доверие. Впереди еще концерты. Мы ценим народную любовь и продолжаем радовать зрителя", - привели в пресс-службе слова Бутмана.

В этом году Фонд Игоря Бутмана при поддержке Фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации совместно с партнерами проводит масштабное празднование 100-летия российского джаза.