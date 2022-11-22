Чехия ограничила транзит через аэропорты для россиян

Чехия ввела обязанность для граждан РФ получать аэропортовую визу для транзита через аэропорты страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу чешского внешнеполитического ведомства.

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Отмечается, что требование по получению транзитной визы введено для россиян с 21 ноября. Только при ее наличии они смогут находиться между рейсами в транзитной зоне международных аэропортов на территории Чехии.

По данным агентства, виза все же не потребуется в ряде случаев. Так, требование смогут игнорировать обладатели шенгенских виз, видов на жительство в странах Евросоюза, Японии, США и Канаде, а также члены экипажей самолетов, являющихся гражданами государств - участников Конвенции о международной гражданской авиации.