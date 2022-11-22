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36 минут назад

Чехия ограничила транзит через аэропорты для россиян

Илья Родин

Чехия ввела обязанность для граждан РФ получать аэропортовую визу для транзита через аэропорты страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу чешского внешнеполитического ведомства.

Чехия ограничила транзит через аэропорты для россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что требование по получению транзитной визы введено для россиян с 21 ноября. Только при ее наличии они смогут находиться между рейсами в транзитной зоне международных аэропортов на территории Чехии.

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По данным агентства, виза все же не потребуется в ряде случаев. Так, требование смогут игнорировать обладатели шенгенских виз, видов на жительство в странах Евросоюза, Японии, США и Канаде, а также члены экипажей самолетов, являющихся гражданами государств - участников Конвенции о международной гражданской авиации.

Ранее сообщалось, что Чехия с 25 октября запретила въезд в страну россиян с кратковременными шенгенскими визами.

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