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1 час назад

Актриса Попова рассказала, что Старостина могли избить незадолго до смерти

Газета.Ruиещё 6

Заслуженная артистка РСФСР Нина Попова в беседе с «Пятым каналом» рассказала о загадочных обстоятельствах смерти актера Александра Старостина.

Актера Старостина могли избить незадолго до смерти
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru

По словам Поповой, примерно за полторы недели до ухода из жизни Старостина могли сильно избить.

«Все это грустно, там какая-то трагедия произошла. Он был найден с шестью сломанными ребрами. Одно ребро в легкое попало. И был в коме», — вспоминает она.

22 ноября стало известно, что актер из фильма «А зори здесь тихие» Александр Старостин ушел из жизни в возрасте 71 года, однако причины смерти не раскрывались.

Общество,Александр Старостин,Нина Попова,
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