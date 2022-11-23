Актера Старостина могли избить незадолго до смерти

Заслуженная артистка РСФСР Нина Попова в беседе с «Пятым каналом» рассказала о загадочных обстоятельствах смерти актера Александра Старостина.
По словам Поповой, примерно за полторы недели до ухода из жизни Старостина могли сильно избить.
«Все это грустно, там какая-то трагедия произошла. Он был найден с шестью сломанными ребрами. Одно ребро в легкое попало. И был в коме», — вспоминает она.
22 ноября стало известно, что актер из фильма «А зори здесь тихие» Александр Старостин ушел из жизни в возрасте 71 года, однако причины смерти не раскрывались.