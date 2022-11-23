Россиянам раскрыли способ с выгодой отдохнуть в Египте зимой

Российский туроператор запустил путевки из Москвы в Хургаду на крыльях турецкого лоукостера Corendon, которые позволяют туристам сэкономить на путешествии из-за отсутствия сервисного сбора. Способ с выгодой отдохнуть в Египте зимой раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Речь идет о турах компании Fun&Sun. «В стоимости туров в Египет на рейсах Corendon нет топливного сбора, который обычно составляет 80 долларов США на человека за перелет туда-обратно. Особенно существенна эта разница, конечно, если лететь всей семьей», — поясняет источник.

Таким образом, сообщает туроператор, экономия может составить до 10 процентов от стоимости поездки. Например, декабрьский тур на шесть ночей в четырехзвездочный отель Bellagio Resort обойдется в 86 тысяч рублей на двоих, а путевка в четырехзвездочную гостиницу Albatros Aqua Park на восемь ночей — в 114 тысяч рублей на двоих.

Однако проживание в отелях категории пять звезд стоит дороже — девять ночей в Rixos Premium Magawish Suites & Villas предлагаются по цене 265 тысяч рублей на двоих.