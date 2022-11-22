Россияне ответили на вопрос о страхе потерять работу

Каждый третий опрошенный россиянин выразил твердую уверенность, что в ближайшее время не потеряют работу. Сильнее всего беспокойство на эту тему проявляют люди с низким уровнем дохода, говорится в результатах оперативного социально-экономического мониторинга Аналитического центра НАФИ, имеющихся в распоряжении ТАСС.
"90% работающих россиян в октябре выражали уверенность в том, что не потеряют работу в ближайший месяц. Если анализировать динамику этого показателя с марта по октябрь, то мы увидели летом его снижение до 86%, но к октябрю он вышел вновь на уровень 90%. При этом каждый третий россиянин твердо убежден в том, что работу не потеряет - 36%. Среди тех, кто уверен в стабильности своей работы, больше женщин (41% против 31% среди мужчин) и людей с высоким уровнем дохода (53% против 32% среди обладателей среднего уровня дохода)", - говорится в результатах исследования.
По данным НАФИ, 6% россиян считают, что потенциально могут в ближайшее время потерять работу. Этот показатель также сократился по сравнению с сентябрем и снизился на 2 процентных пункта.
"Сильнее всего беспокойство проявляют люди с низким уровнем дохода (15%). Также высокий уровень тревожности наблюдается среди руководителей высшего и среднего звена (12%)", - отмечается в материалах аналитического центра.
Как в марте, так и в октябре, многие опрошенные россияне полагали, что в случае потери работы так или иначе найдут новое место с таким же или более высоким уровнем заработной платы (51% в марте и в октябре). Наиболее оптимистично относительно поиска новой работы настроена молодежь в возрасте 18-24 лет (78%), мужчины (56% против 46% женщин) и россияне с высоким уровнем дохода (69%).
"При этом в октябре доля тех, кто считает, что работу сможет найти с большим трудом или не сможет найти совсем, составила 43%. По сравнению с показателями мая-сентября это больше на 6 п. п., а относительно марта - на 2 п. п." - говорится в исследовании.
Исполнительный директор Аналитического центра НАФИ Людмила Спиридонова пояснила, что кратковременный всплеск волнения занятых граждан весной и летом стал ответом на наиболее сильные экономические колебания, "вызванные внешнеполитической обстановкой".
"При этом необходимо учитывать, что российские работодатели не склонны к кардинальным мерам и редко прибегают к увольнениям и сокращениям своих сотрудников - чаще в целях оптимизации расходов ими используются такие инструменты как отправление сотрудников в вынужденный отпуск, производственный простой, перевод на неполный рабочий день", - пояснила она.
Методология исследования
Всероссийский опрос проведен Аналитическим центром НАФИ в октябре. Опрошены 1,6 тыс. человек 18 лет и старше во всех регионах России. Выборка построена на данных официальной статистики Росстата и репрезентует взрослое население РФ по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.