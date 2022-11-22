Россияне ответили на вопрос о страхе потерять работу

"90% работающих россиян в октябре выражали уверенность в том, что не потеряют работу в ближайший месяц. Если анализировать динамику этого показателя с марта по октябрь, то мы увидели летом его снижение до 86%, но к октябрю он вышел вновь на уровень 90%. При этом каждый третий россиянин твердо убежден в том, что работу не потеряет - 36%. Среди тех, кто уверен в стабильности своей работы, больше женщин (41% против 31% среди мужчин) и людей с высоким уровнем дохода (53% против 32% среди обладателей среднего уровня дохода)", - говорится в результатах исследования.