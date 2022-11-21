Путин поздравил ракетчиков и артиллеристов с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил ракетчиков и артиллеристов с их профессиональным праздником, заметив, что они работают профессионально, умеют попадать в цель.

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Глава государства в понедельник принял участие в церемонии запуска племенного центра по воспроизводству индейки в Тюменской области, во время которой заслушал доклады о развитии отечественной селекции и генетике. Так, генеральный директор селекционно-генетического центра "Смена" - филиала научного центра "Всероссийский научно-исследовательский институт птицеперерабатывающей промышленности" РАН Анатолий Комаров рассказал о работах специалистов. Президента заинтересовала и биография Комарова. Путин поинтересовался, как бывший военный стал заниматься птицеводством.

"Вы ракетчик по основной специальности?" - уточнил глава государства.

Комаров подтвердил, что заканчивал высшее военно-командное инженерное училище Ракетных войск стратегического назначения.

"Вчера был праздник артиллерии и ракетных войск, я вас поздравляю, как и всех артиллеристов и ракетчиков", - обратился Путин к Комарову. "Ракетчики умеют грамотно, профессионально работать, попадать в цель", - заметил президент.

Глава государства уверен, что у Комарова также хорошо будут идти дела и на научном поприще.

"У вас все получается, все ваши планы точно будут реализованы", - подчеркнул Путин.