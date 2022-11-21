Названа причина смерти экс-супруга Берковой

Причиной смерти актера Андрея Стоянова стала сердечная недостаточность. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на источники в окружении бывшего мужа порноактрисы Елены Берковой.
По словам знакомого мужчины, во сне у Стоянова остановилось сердце.
«Он просто не проснулся. Сердечная недостаточность», — объяснил собеседник издания.
Недавно актера кремировали. О месте захоронения праха Стоянова станет известно позднее.
Напомним, что 10 ноября 48-летний Стоянов был найден мертвым в собственной квартире. Прибывшие на место медики констатировали смерть актера. Сообщалось, что причиной смерти якобы стала передозировка наркотиками.
После новостей о смерти Беркова заявила, что после развода Андрея нередко замечали на публике «в непотребном виде». По ее словам, мужчина тяжело переживал развод.