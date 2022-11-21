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16 часов назад

Московский архитектор сравнил школу с храмом и музеем

Мослентаиещё 1

С храмом, музеем и театром сравнил школу в беседе с «Мослентой» профессор МАРХИ, архитектор Михаил Белов. Он рассказал, как изменение учебных зданий может повлиять на общество.

Московский архитектор сравнил школу с храмом и музеем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В какое пространство попадет ребенок, таким и будет общество. Школа должна быть сакральным местом, как храм. И строить его обязательно нужно очень качественно», — заявил он.

Школа должна быть узнаваема, заметна, понятна, сделана по канону, продолжил он. Она должна быть одним из краеугольных объектов системы расселения в городе.

«А вот каким быть канону? Это решение должно быть выстрелом в десятку, ведь оно определит судьбу нескольких поколений», — добавил он.

Москва сейчас, после мощения, появления небоскребов, стала чище, аккуратнее и новее, чем Лондон в районе Сити, заметил собеседник «Мосленты». «И если раньше центром каждого квартала была приходская церковь с колокольней и куполом, то сейчас это может быть школа. Вопрос, кто их будет делать и как, пока звучит очень актуально, но безответно», — сказал он.

По мнению Белова, здание школы должно быть очень репрезентативным.

«В нормальной городской среде оно должно выглядеть, как нечто среднее между церковью, музеем и театром. Если так будет, у нас общество преобразится», — заключил он.

Ранее Москву с разноцветным пирожным сравнил известный режиссер Андрей Житинкин. «Я люблю невероятно Храм Василия Блаженного. Я почему-то все время, когда бываю на Красной площади, смотрю на него, и мне его хочется съесть», — рассказал он.

Общество,Андрей Житинкин,Михаил Белов,
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