Патриарх Кирилл: "Церковь никак не участвует в политике"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что РПЦ «не участвует в политике», но принимает человеческие скорбь и боль близко к сердцу. Об этом он сообщил во время проповеди в храме Христа Спасителя, передает РИА Новости.
«Церковь никак не участвует в политике, но она принимает близко к сердцу скорбь людей, боль своего народа», – сказал он.
Патриарх Кирилл также заявил, что архиереи, жалеющие себя на посту и не отдающие себя служению Церкви и людям, получают только диабет и ожирение, а также умирают раньше срока.