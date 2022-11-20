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8 часов назад

Патриарх Кирилл заявил, что РПЦ "никак не участвует в политике"

Газета.Ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что РПЦ «не участвует в политике», но принимает человеческие скорбь и боль близко к сердцу. Об этом он сообщил во время проповеди в храме Христа Спасителя, передает РИА Новости.

Патриарх Кирилл: "Церковь никак не участвует в политике"
Фото: ТАССТАСС

«Церковь никак не участвует в политике, но она принимает близко к сердцу скорбь людей, боль своего народа», – сказал он.

Патриарх Кирилл также заявил, что архиереи, жалеющие себя на посту и не отдающие себя служению Церкви и людям, получают только диабет и ожирение, а также умирают раньше срока.

Общество,Патриарх Кирилл,Иисус Христос,РПЦ,
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