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14 часов назад

В России предложили включить новые объекты в список наследия ЮНЕСКО

Деловая газета "Взгляд"

Россия готовится предложить новые объекты для включения в список Всемирного списка ЮНЕСКО, среди номинаций национальный парк «Каталык» в Якутии, музей в Воронеже «Дивногорье», тувинская «Долина царей», заявил ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе.

В России предложили включить новые объекты в список наследия ЮНЕСКО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Орджоникидзе отметил, что российскими профильными ведомствами, прежде всего минкультуры и минприроды, ведется кропотливая работа по подготовке новых номинаций в список всемирного наследия ЮНЕСКО, передает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время в предварительном перечне значатся порядка 25 памятников культуры и природы по всей стране: от исторических центров Иркутска, Ростова Великого и Енисейска до Башкирского Урала, Кенозерского национального парка и Васюганских болот.

Он уточнил, что в последние два года были выдвинуты инициативы касательно воронежского музея-заповедника «Дивногорье», астрономических обсерваторий в Казани, Национального парка «Каталык» в Якутии и тувинской «Долины Царей.

Ранее советник постпредства России при организации Сергей Леонидченко заявил, что в результате спецоперации России на Украине объекты из списка всемирного наследия ЮНЕСКО не пострадали.

Общество,Григорий Орджоникидзе,ЮНЕСКО,
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