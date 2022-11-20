В России предложили включить новые объекты в список наследия ЮНЕСКО

Россия готовится предложить новые объекты для включения в список Всемирного списка ЮНЕСКО, среди номинаций национальный парк «Каталык» в Якутии, музей в Воронеже «Дивногорье», тувинская «Долина царей», заявил ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе.

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Орджоникидзе отметил, что российскими профильными ведомствами, прежде всего минкультуры и минприроды, ведется кропотливая работа по подготовке новых номинаций в список всемирного наследия ЮНЕСКО, передает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время в предварительном перечне значатся порядка 25 памятников культуры и природы по всей стране: от исторических центров Иркутска, Ростова Великого и Енисейска до Башкирского Урала, Кенозерского национального парка и Васюганских болот.

Он уточнил, что в последние два года были выдвинуты инициативы касательно воронежского музея-заповедника «Дивногорье», астрономических обсерваторий в Казани, Национального парка «Каталык» в Якутии и тувинской «Долины Царей.