Названа самая частая причина разводов

В настоящее время пропорция между браками и разводами составляет два к трем, а самой частой причиной разрыва отношений является потеря чувства любви ко второй половине, рассказал NEWS.ru профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников, упомянув соответствующий опрос вуза. В анкетировании участвовали около 2,5 тыс человек, это были супружеские пары разных возрастов, причем мужей и жен опрашивали отдельно.

Там был вопрос: имеет ли муж моральное право на развод с нелюбимой женой, если у них есть дети? На этот вопрос почти 70% ответили да. Другой вопрос: имеет ли жена моральное права на развод с нелюбимым мужем, если у них есть дети? Даже чуть больше 70% ответили да, — отметил Синельников.

Он подчеркнул, что многие супружеские пары безусловно распадаются из-за злоупотребления алкоголем, измен, рукоприкладства и недостаточной заботы со стороны одного из супругов, но немало случаев, когда муж и жена требуют развода, при том, что супруг или супруга ни в чем не виноват. Просто чувства иссякли и хочется создать семью с другим человеком, подчеркнул Синельников.