Что ждет книжный рынок после запрета ЛГБТ-пропаганды

— Говорят, что не коснется. Однако здесь вопрос: что есть классическая литература, а что нет? Мнения разнятся относительно того, кого можно считать современным классиком. Например, Виктора Пелевина могут вообще всего запретить, потому что он пишет и про секс. Мы теперь запрещаем фантастическую литературу? У Змея Горыныча из сказки три головы на одно тело, что тоже, наверное, «отклонение от стандарта»…



Боюсь, что после принятия законопроекта на нас начнут подавать в суд по любому поводу. На нас уже подавали в суд за сказку «Кощей бессмертный». Женщина заявила, что иллюстрации, посвященные битве Ивана-царевича с Кощеем, нанесли травму ее ребенку, и требовала 100 тыс. рублей компенсации за моральный вред. В итоге суд постановил, что данная книга не нарушает закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и отклонил иск. После принятия нового закона мы не будем застрахованы, например, от того, что нам придет иск после прочтения ребенком биографии Чайковского.