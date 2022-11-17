В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 60.39EUR 62.57
Войти в почту
18 минут назад

«Я им горжусь»: сын Поплавской отправился добровольцем в зону СВО

Вечерняя Москва

Сын российской актрисы Яны Поплавской принял решение отправиться в зону СВО. Об этом актриса рассказала в эфире передачи «Жизнь и судьба».

«Я им горжусь»: сын Поплавской отправился добровольцем в зону СВО
Фото: вечерняя москвавечерняя москва

— Я замолчала, обняла его и сказала ему, что я им горжусь, я его люблю, — призналась актриса, не в силах сдержать выступившие на глаза слезы.

По словам Поплавской, сын сначала ничего не рассказал ей. Он улетел в Чечню, чтобы пройти необходимую боевую подготовку перед отправкой в зону боевых действий. Поплавская уточнила, что уже в декабре ее сын окажется в Донбассе.

Актриса признала, что сначала ей было очень страшно за него, она даже попыталась его отговорить. Но как только она открыла рот, сын обнял ее и попросил ничего не делать. Тогда она только сказала, что гордится им и его выбором, передает Telegram-канал «Россия 1».

Многие знаменитости так или иначе принимают участие в жизни населения Донбасса и специальной военной операции. Так, актер и режиссер Иван Охлобыстин рассказал, что снимает фильм о тяжелой жизни населения Донбасса. По его собственному признанию, желание снять кинокартину о Донбассе у Охлобыстина появилось сразу же после первых бомбардировок Луганской и Донецкой народных республик со стороны Киева.

Общество,Яна Поплавская,Иван Охлобыстин,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители