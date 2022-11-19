В Третьяковке открылась выставка, посвященная Игорю Грабарю

"На этой выставке мы будем рассказывать о многих творческих дарованиях художника. Экспозиция расположена на двух этажах Инженерского корпуса, и на ней представлено порядка 325 произведений, включая книги и архивные документы, около 120 живописных произведений, из которых 90 — работы самого Игоря Грабаря", — сказала куратор выставки Ольга Атрощенко.