В Третьяковке открылась выставка, посвященная Игорю Грабарю

В Третьяковской галерее состоится масштабная экспозиция произведений живописца, исследователя и реставратора Игоря Грабаря, которая продлится с 18 ноября 2022 года по 26 февраля 2023 года, сообщила пресс-служба ГРМ.
Выставка приурочена к 150-летию Грабаря. Будут представлены его пейзажи, портреты и автопортреты, а также иконы и полотна авангардистов. Таким образом создатели выставки хотят подчеркнуть роль Игоря Грабаря в расширении коллекции московской галереи, пополнившейся древнерусскими памятниками и картинами начала ХХ века.
"На этой выставке мы будем рассказывать о многих творческих дарованиях художника. Экспозиция расположена на двух этажах Инженерского корпуса, и на ней представлено порядка 325 произведений, включая книги и архивные документы, около 120 живописных произведений, из которых 90 — работы самого Игоря Грабаря", — сказала куратор выставки Ольга Атрощенко.
Аналогичная выставка к юбилею художника и реставратора состоялась прошлым летом в Русском музее.