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11 минут назад

В Нью-Йорке призвали россиян «вернуться домой»

Никита Бородкин

В Нью-Йорке на Таймс Сквер появился билборд, который призывает граждан России вернуться домой. Как сообщает Readovka, реклама на русском языке размещена c упоминанием особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга».

В Нью-Йорке призвали россиян «вернуться домой»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Пора возвращаться домой», — гласит надпись на билборде.

Напомним, что после начала спецоперации, в том числе и объявления частичной мобилизации, некоторые россияне решили уехать из страны. В октябре спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко отмечала, что всем гражданам России гарантировано Конституцией право уехать из страны и вернуться обратно.

Она выразила уверенность, что большинство из тех, кто в последние месяцы принял решение уехать из страны, вернутся домой. При этом Матвиенко подчеркнула, что те, кто «поливают грязью» Россию после отъезда, должны остаться за рубежом.

Общество,Валентина Матвиенко,
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