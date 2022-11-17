В Нью-Йорке призвали россиян «вернуться домой»

В Нью-Йорке на Таймс Сквер появился билборд, который призывает граждан России вернуться домой. Как сообщает Readovka, реклама на русском языке размещена c упоминанием особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга».

«Пора возвращаться домой», — гласит надпись на билборде.

Напомним, что после начала спецоперации, в том числе и объявления частичной мобилизации, некоторые россияне решили уехать из страны. В октябре спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко отмечала, что всем гражданам России гарантировано Конституцией право уехать из страны и вернуться обратно.