В Роскомнадзоре назвали причину блокировки сайта «Новой газеты»

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам "Новой газеты" и проекта издания "Свободное пространство", так как эти ресурсы были признаны зеркалами заблокированного ранее на постоянной основе сайта novaya.no "Новой газеты". Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.

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Ранее Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту журнала "Новая рассказ-газета", созданного командой "Новой газеты" в июле. Доступ к сайту novaya.no был ограничен в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях.

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"Ресурсы novaya.media и novayagazeta.ru признаны зеркалами заблокированного ранее на постоянной основе сайта novaya.no "Новой газеты". Доступ к зеркалам ранее заблокированных ресурсов подлежит ограничению в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 05.11.2022 № 1995", - говорится в сообщении.

Решение о блокировке подобных ресурсов принимается Роскомнадзором, добавили в ведомстве.

Ранее сообщение о том, что сайты "Новой газеты" novayagazeta.ru и "Свободного пространства" novaya.media частично перестали открываться у пользователей на территории РФ, появилось в Telegram-канале "Новой газеты".

Сайт-конструктор "Свободное пространство" был запущен редакцией "Новой газеты" в конце августа 2022 года.

15 сентября Верховный суд России удовлетворил административный иск Роскомнадзора о прекращении деятельности сайта "Новой газеты" в качестве электронного СМИ. В начале сентября Басманный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и признал лицензию средства массовой информации "Новой газеты" недействительной. Причиной для подачи иска Роскомнадзором послужило непредоставление устава редакции в установленные законом о СМИ сроки. Также районный суд признал недействительной регистрацию СМИ журнала "Новая рассказ-газета".

Приостановка выпуска

Московская редакция "Новой газеты" 28 марта приостановила выпуск после второго письменного предупреждения Роскомнадзора. Основанием для его вынесения послужил зафиксированный ведомством факт распространения на сайте издания материала, содержащего упоминание организации, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, без надлежащей маркировки. Первое такое предупреждение в адрес "Новой газеты" было вынесено Роскомнадзором 22 марта.