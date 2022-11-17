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16 минут назад

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам "Новой газеты" и "Свободного пространства"

ТАССиещё 2

Доступ к сайтам "Новой газеты" и проекта редакции "Свободное пространство" ограничен, следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в интернете.

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Новой газеты»
Фото: ТАССТАСС

"Ограничивается к сайту", - указано в графе "Ограничение доступа".

Ранее сообщение о том, что сайты "Новой газеты" и "Свободного пространства" частично перестали открываться у пользователей на территории РФ, появилось в Telegram-канале "Новой газеты".

Сайт-конструктор "Свободное пространство" был запущен редакцией "Новой газеты" в конце августа 2022 года. 15 сентября Верховный суд России удовлетворил административный иск Роскомнадзора о прекращении деятельности сайта "Новой газеты" в качестве электронного СМИ. В начале сентября Басманный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и признал лицензию средства массовой информации "Новой газеты" недействительной. Причиной для подачи иска Роскомнадзором послужило непредоставление устава редакции в установленные законом о СМИ сроки. Также районный суд признал недействительной регистрацию СМИ журнала "Новая рассказ-газета".

Московская редакция "Новой газеты" 28 марта приостановила выпуск после второго письменного предупреждения Роскомнадзора. Основанием для его вынесения послужил зафиксированный ведомством факт распространения на сайте издания материала, содержащего упоминание организации, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, без надлежащей маркировки. Первое такое предупреждение в адрес "Новой газеты" было вынесено Роскомнадзором 22 марта.

"Новая газета" была основана в 1993 году. Главный редактор издания - Дмитрий Муратов.

Общество,Дмитрий Муратов,Верховный суд,Роскомнадзор,
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