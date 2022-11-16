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21 минуту назад

Актер Иван Охлобыстин просил отправить его священником в зону СВО

Москва24

Российский актер и сценарист Иван Охлобыстин заявил, что хотел стать военным священником в зоне проведения спецоперации в Донбассе, сообщает ТАСС.

Охлобыстин рассказал о безуспешной попытке отправиться в зону СВО
Фото: Москва 24/Михаил СипкоМосква 24/Михаил Сипко

Во время своего визита в Донецк он рассказал, что подавал соответствующее прошение, однако его отклоняют.

"Я подавал прошение о том, чтобы сюда меня отправили на приход, у нас погибают пастыри. Но пока отклоняют, думают, что человек я импульсивный, вдруг за автомат возьмусь", – сказал Охлобыстин.

По его словам, многие люди из его окружения уже отправились на линию боевого соприкосновения или оказывают помощь подразделениям ВС России.

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На некоторое время Охлобыстин оставил карьеру и служил священником.

Ранее сообщалось, что в ходе российской спецоперации на Украине погиб настоятель патриаршего подворья при штабе Ракетных войск стратегического назначения Михаил Васильев. В РПЦ уточнили, что священнослужитель погиб 6 ноября при исполнении пастырских обязанностей.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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