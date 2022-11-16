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54 минуты назад

Кадыров рассказал о смерти первенца

Lenta.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о смерти своего первенца. Об этом он сообщил в Telegram-канале в контексте рассказа о своей жизни с супругой Медни, награжденной накануне высшей наградой «Мать-героиня».

Кадыров рассказал о смерти первенца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Кадырова, сейчас в их с Медни семье 14 детей, но должно было быть 15.

«Сейчас у нас 14 детей. Хотя должно было быть 15 — первая девочка умерла вскоре после рождения. Все эти годы я редко нахожу возможность побыть с ними хоть какое-то время», — признался глава Чечни.

Самым старшим ребенком Кадырова является его дочь — 23-летняя Айшат Кадырова, и из этого следует, что скончавшийся ребенок был первенцем.

Глава Чечни поблагодарил свою супругу за то, что она смогла воспитать всех детей, родившихся в их браке.

«В силу моей службы будущее четырнадцати детей легло на плечи Медни Мусаевны: учеба в школе на пятерки, строгое воспитание в чеченских традициях, чтение и заучивание священного Корана наизусть», — рассказал он.

Общество,Айшат Кадырова,Рамзан Кадыров,
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