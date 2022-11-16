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1 час назад

Патриарх Кирилл прокомментировал санкции против него

Илья Родин

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл раскритиковал введенные против него западными странами ограничительные меры. Он назвал их «беспрецедентным решением», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу РПЦ.

Патриарх Кирилл: «Такого даже во время холодной войны не было»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что религиозный деятель выразил свое негодование решением Запада на встрече с католикосом-патриархом Ассирийской церкви Востока Мар Авой III.

«Теперь принято беспрецедентное решение: не пускать патриарха на территорию Евросоюза. Такого даже во время холодной войны не было», - заявил предстоятель Русской православной церкви.

Патриарх пояснил, что западные лидеры могли бы инициировать общественную дискуссию, пригласить его на телевидение, попробовать доказать свою правоту. По его мнению, они боятся этого, так как у них «очень слабая позиция».

По его оценке, во времена СССР между Москвой и Вашингтоном не было «согласия», но контакты по линии христианских связей не ограничивались. Он напомнил, что американские делегации приезжали в Россию, советские - в США, велись дискуссии по различным темам.

Патриарх резюмировал, что картина в настоящее время значительно изменилась. Он добавил, что власти западных стран предпринимают существенные усилия, чтобы ограничить контакты между РПЦ и западными церквями.

Напомним, что ранее персональные санкции против религиозного деятели ввели Великобритания и Канада. Евросоюз также внес его в черный список, но в последний момент все же исключил патриарха из шестого пакета рестрикций.

Общество,Патриарх Кирилл,РПЦ,ЕС,
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