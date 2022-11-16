Патриарх Кирилл: «Такого даже во время холодной войны не было»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл раскритиковал введенные против него западными странами ограничительные меры. Он назвал их «беспрецедентным решением», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу РПЦ.

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Отмечается, что религиозный деятель выразил свое негодование решением Запада на встрече с католикосом-патриархом Ассирийской церкви Востока Мар Авой III.

«Теперь принято беспрецедентное решение: не пускать патриарха на территорию Евросоюза. Такого даже во время холодной войны не было», - заявил предстоятель Русской православной церкви.

Патриарх пояснил, что западные лидеры могли бы инициировать общественную дискуссию, пригласить его на телевидение, попробовать доказать свою правоту. По его мнению, они боятся этого, так как у них «очень слабая позиция».

По его оценке, во времена СССР между Москвой и Вашингтоном не было «согласия», но контакты по линии христианских связей не ограничивались. Он напомнил, что американские делегации приезжали в Россию, советские - в США, велись дискуссии по различным темам.

Патриарх резюмировал, что картина в настоящее время значительно изменилась. Он добавил, что власти западных стран предпринимают существенные усилия, чтобы ограничить контакты между РПЦ и западными церквями.