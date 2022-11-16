В аэропортах Москвы ввели режим повышенной угрозы теракта

В российских столичных аэропортах объявили о введении третьего уровня угрозы терактов.
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на уведомление для перевозчиков и аэропортов от Ространснадзора.
«Установить с 00 часов 00 минут 10 ноября 2022 года прямую степень угрозы совершения носящего террористический характер акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса, соответствующую уровню безопасности № 3», — говорится в тексте документа.
Ранее власти Севастополя продлили «жёлтый» уровень террористической опасности ещё на 15 суток — до 27 ноября.
Также губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о продлении в регионе высокого уровеня террористической опасности до 21 ноября.