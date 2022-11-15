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1 час назад

Собчак приехала к Чемезову, который обвинил ее сотрудника в вымогательстве

Елена Прошина

Журналистка Ксения Собчак лично приехала в московский офис госкорпорации «Ростех». Ранее глава компании Сергей Чемезов обвинил её коммерческого директора Кирилла Суханова в вымогательстве. Об этом сообщает ТАСС.

Микроавтобус журналистки прибыл на территорию офиса Ростеха в Москве. Уточняется, что в офисе Ростеха запланированы переговоры между Собчак и Чемезовым, направленные на урегулирование конфликта.

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26 октября Тверской суд Москвы арестовал коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова, а также бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского. Их обвинили в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростех» Сергея Чемезова. Сама Собчак заявила, что ситуация с Сухановым является недоразумением. Позднее Собчак покинула Россию, но спустя несколько дней вернулась обратно.

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