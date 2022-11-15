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1 час назад

Врач прокомментировала опасный диагноз звезды «Бригады»

Lenta.ru

Синдром вертебро-базилярной недостаточности, который предварительно диагностировали у заслуженного артиста России Владимира Вдовиченкова, может привести к инсульту, объяснила врач-невролог Мария Медведева. Свое мнение она выразила в ходе беседы с Пятым каналом.

Врач прокомментировала опасный диагноз звезды «Бригады»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Медведевой, спровоцировать опасную болезнь у звезды «Бригады», за которым давно закрепилась репутация трудоголика, могла обычная усталость из-за частых переработок. Дополнительными факторами риска ее развития являются повышенный холестерин в крови, гипертония и тахикардия. Среди первых признаков вертебро-базилярной недостаточности она выделила головокружение и головные боли, тошноту, а также шаткость походки.

Невролог полагает, что Вдовиченков напрасно отказался от госпитализации и обследования: болезнь нельзя пускать на самотек, так как это может привести к серьезным осложнениям.

«Если брать самые худшие варианты, то это развитие нарушения мозгового кровообращения, которое мы знаем под названием инсульт», — прокомментировала Медведева. Она добавила, что инсульт с каждым годом становится моложе и все чаще встречается у мужчин в расцвете сил.

Ранее сообщалось, что Владимир Вдовиченков на протяжении нескольких дней страдал от головных болей и тошноты. Супруга актера Елена Лядова вызвала скорую помощь. Приехавшие медики поставили предварительный диагноз — вертебро-базилярная недостаточность.

Общество,Елена Лядова,Владимир Вдовиченков,
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