Репарации - возмещение одной страной ущерба, причиненного другой стране - один из самых спорных элементов международного права. Что такое репарация простыми словами - читайте в материале «Рамблера».

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Что такое репарация: суть и история

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Репарация (от латинского reparatio - восстановление) - возмещение за причиненные военным конфликтом убытки. Выплачивается в пользу страны/стран-победительниц напавшим государством.

Репарации могут выплачиваться в виде товаров, денег, работ или услуг - в различных материальных формах.

Впервые репарации были предусмотрены в Версальском мирном договоре, заключенном в 1919 году. Это была компенсация ущерба, причиненного Германией и ее союзниками в ходе Первой мировой войны. Сумму компенсации сначала установили на уровне в 269 миллиардов золотых марок (в районе ста тысяч тонн золота).

Германия тогда боролась с экономическим кризисом, поэтому ей шли на уступки и дважды снижали требования - в итоге сумма составила 112 миллионов. Однако пришедший к власти Гитлер прекратил выплаты.

Возобновились они по Лондонскому договору 1953 года. Часть суммы было позволено не выплачивать до тех пор, пока Германия не будет объединена.

В 1990 году уже объединенная страна взяла кредит в 239,4 миллиона марок на выплату процентов (срок кредита - 20 лет).

Берлин закончил выплаты репараций за Первую мировую лишь в 2010 году - тогда был выплачен последний транш в 70 миллионов евро.

Среди получателей репараций в версальском мирном договоре

значилась и Россия, но в 1922 году Москва отказалась от этого - взамен была признана правомерность национализации немецкой собственности в стране.

Историки разных стран считают, что репарации стали одной из предпосылок Второй мировой войны: немцы почувствовали унижение и последовали за Гитлером.

Экономист Джон Мейнард Кейнс, участник мирных переговоров в Версале, предсказывал финансовый крах Германии, который навредит всей Европе, рост реваншистских настроений и угрозу новой войны.

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Репарации в современном мире

В современном мире контрибуция (отличается от репараций тем, что получать ее может не защищавшееся, а напавшее и победившее государство) и репарация могут оформляться как государственные облигации или в качестве особого госдолга, выплачиваемого из конкретных источников - к примеру, из прибыли от продажи природных ресурсов, объясняют эксперты «Банков.ру».

Репарации и контрибуции могут проходить через передачу сырья, оборудования, производств, стройматериалов, патентов и даже в виде принудительных работ в интересах победителя.

Осенью 2022-го в Польше опубликовали доклад о потерях страны во Второй мировой войне. Свой ущерб поляки оценили в 6,2 триллиона злотых (1,3 триллиона долларов) и потребовали от Германии репараций на эту сумму. Однако с немецкой точки зрения этот вопрос закрыт.

После Потсдамской конференции 1945 года было решено, что весь нанесенный Польше ущерб должен быть удовлетворен не напрямую, а за счет предназначенной СССР части репараций.

В Польском институте международных отношений оценивали, что СССР получил репарации на 3,081 миллиарда долларов (курс 1938 года), из которых Варшаве досталось примерно 7,5 процента - 228 миллионов.

Репарации и украинский кризис

14 ноября 2022 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, предусматривающую создание реестра ущерба, нанесенного Украине, и проработку механизма для выплаты репараций стране. Соавторами документа выступили Украина, Канада, Гватемала и Нидерланды.

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Резолюции Генассамблеи ООН, в отличие от резолюций Совбеза ООН, имеют рекомендательный, а не обязательный характер.

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский подчеркивал, что у Генассамблеи нет прав и полномочий на создание механизма для взимания «репараций».

«Наши бывшие западные партнеры пытаются через Генассамблею придать некую видимость легитимности своим попыткам присвоить (а точнее попросту украсть) замороженные на Западе российские активы», - заявил дипломат.

Он сказал, что «ворованные таким способом деньги» хотят направить на покупку оружия для Украины или погашение ее долгов.

Резолюцию поддержали 94 страны, 73 воздержались. Против документа проголосовали 14 государств, включая Китай, который раньше воздерживался в подобных голосованиях, а также Белоруссию, Кубу, Северную Корею, Иран и Зимбабве.

В Кремле заявили, что Россия выступает категорически против резолюции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что резолюция «формализует грабеж» золотовалютных резервов России.

Резервы РФ были заморожены США и ЕС после начала украинского кризиса. В правительстве РФ заявляли, что речь идет о примерно 300 миллиардах долларов - половине золотовалютных резервов страны.